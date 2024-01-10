Эксперт: в феврале доллар будет стоить 87—95 рублей

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

В феврале этого года стоимость доллара будет составлять от 87 до 95 рублей. Таким прогнозом поделился кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев.

— На курс рубля влияет множество факторов. Сейчас наиболее влияющими выступают геополитика, нефть, денежно-кредитная политика Центробанка РФ и административные меры. Вероятно, курс сильно не изменится, если не произойдет форс мажорных ситуаций. Диапазон 87—95 будет наиболее вероятным, — цитирует эксперта «Газета.Ru».

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По его словам, при сильном ослаблении курса российской валюты вырастет инфляция — с этим борется Банк России. Укрепление же курса рубля невыгодно для бюджета. В связи с этим Алиев считает, что 90 рублей за доллар — это оптимальная стоимость.

Экономист уточнил, что с этого года планируются закупки валюты, которые могут ослабить рубль. Повышение ключевой ставки эксперт назвал маловероятным.

Подробнее о том, что будет с ключевой ставкой в следующем году, есть ли риск перегрева на российском фондовом рынке и возможно ли создать единую торговую площадку для объединения БРИКС, — в материале «Реального времени».

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Галия Гарифуллина