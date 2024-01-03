Эксперты спрогнозировали курс рубля в январе

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В январе доллар будет торговаться в диапазоне 87—100 рублей, европейская валюта — 97—107 рублей. Таким прогнозом поделился руководитель направления «Сопровождение» ГК CMS’ Николай Переславский.

— Меры, принятые правительством, возымели свое действие, что и предопределило укрепление рубля на 10% от максимальных значений начала октября 2023 года. Немаловажным фактором стабильности рубля считаю стабильность цены на европейскую нефть, котировки которой превышают $80 за баррель, — объяснил эксперт.

Руководитель аналитического управления по глобальным рынкам инвестиционной компании Fontvielle Артур Мейнхард считает, что в 2024 году девальвации рубля может продолжиться, однако уже более медленными темпами. Еще он добавил, что обязательная продажа валютной выручки со стороны экспортеров является основным фактором поддержки курса рубля.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

— Текущая цель правительства — это создать предсказуемый курс в [2024] году, который сможет не дать инфляции импорта расти, при этом поддержит федеральный бюджет. Пока обязательная продажа валютной выручки со стороны экспортеров действует, данную цель правительство сможет выполнить, — сказал он в интервью «Известиям».

В последний рабочий день ушедшего года на закрытии торгов на Московской фондовой бирже в противостоянии российской и американской валют последняя оказалась успешнее — ей удалось преодолеть отметку в 90 рублей за $1. Подробности — в материале «Реального времени.



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Айрат Назипов