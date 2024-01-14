Сегодня в Казани гололедица и до -15 градусов
В воскресенье, 14 января, в Казани ожидается аномально холодная погода, облачность с прояснениями без существенных осадков. Такой прогноз озвучил Гидрометцентр Татарстана.
Днем в Казани прогнозируется от -13 до -15 градусов. Ветер западный, юго- западный 7—12 м/с. На дорогах будет гололедица.
В целом по республике ожидается от -13 до -18 градусов. На дорогах также ожидается гололедица.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».Общество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым