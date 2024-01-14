Татарстанские аграрии обновили сельхозтехнику почти на 13 млрд рублей в 2023 году

В 2023 году в Татарстане купили 2 988 единиц сельхозтехники на общую сумму 12,9 миллиарда рублей. В планах на этот сезон ремонт около 17,8 тысячи единиц различной сельскохозяйственной техники, включая тракторы, зерно- и кормоуборочные комбайны, самоходные жатки, сеялки и другие агрегаты.



Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров, восстановление всего комплекса техники потребует около 5,6 миллиарда рублей. Из них 3 миллиарда пойдут на подготовку к весенне-полевым работам, а 2,6 миллиарда — к уборочной кампании.

По состоянию на сегодняшний день аграрии уже приобрели запчастей на 2,2 миллиарда рублей, что составляет около 40% от требуемой суммы. К 1 апреля ремонт тракторов, посевной и почвообрабатывающей техники должен быть завершен.

В прошлом году поддержка сельского хозяйства Татарстана составила 15,1 млрд рублей, из которых почти 4 млрд были выделены из федерального бюджета.



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