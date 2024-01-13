На поддержку сельского хозяйства в Татарстане выделили 13,6 млрд рублей

В 2024 году в Татарстане планируют выделить более 13,6 миллиарда рублей на поддержку сельскохозяйственной отрасли региона. Из этой суммы 2,8 миллиарда рублей будут предоставлены из федерального бюджета, а 10,8 миллиарда рублей — из республиканского, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров.

В рамках подготовки к предстоящей посевной кампании планируется провести ремонт техники, закупить семена и удобрения. Особое внимание уделят жидким комплексным удобрениям, которые считаются более эффективными по сравнению с твердыми действующими веществами.

В прошлом году поддержка сельского хозяйства Татарстана составила 15,1 млрд рублей, из которых почти 4 млрд были выделены из федерального бюджета.

Кроме того, в прошлом году в рамках механизма льготного кредитования хозяйства республики получили более 300 кредитов на общую сумму более 38 миллиардов рублей. Эти средства были направлены на краткосрочные проекты и инвестиционные кредиты.

На развитие сельских территорий в прошлом году выделил более 3 миллиардов рублей, а в этом году планируется увеличить финансирование до 5 млрд рублей.

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