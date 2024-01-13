В Японии число погибших при землетрясении выросло до 220

Число погибших при землетрясении в Японии достигло 220 человек. Об этом сообщает телеканал NHK.

В городах Сузу и Вадзима суммарно погибли 186 человек. Еще тела 20 нашли в городе Анамидзу. Также летальные случаи зафиксированы в Ното, Нанао, Сига и Хакуи.

Травмы различной степени тяжести получили 1 014 человек. Еще 13 местных жителей числятся пропавшими без вести.

Напомним, в первый день 2024 года на западном побережье Японии в районе префектур Исикава и Ниигата зафиксировали 29 землетрясений за 2 часа. Подземные толчки были зафиксированы от 3 до 7 баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии. Большая часть толчков была в 3 и 4 балла, шесть землетрясений силой 5 баллов, одно — 2 балла.

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