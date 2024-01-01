В Японии произошло почти 30 землетрясений за два часа

На западном побережье Японии в районе префектур Исикава и Ниигата зафиксировали 29 землетрясений за 2 часа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на статистические данные метеоагентства.



С 16:06 (10:06 мск) в районе зафиксировали 29 землетрясений. Самым сильным стало землетрясение магнитудой 7,6 с «крайне близким к поверхности» очагом.

Магнитуду основной части толчков зафиксировали в пределах от 4,5 до 5,7. Подземные толчки были зафиксированы от 3 до 7 баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии. Большая часть толчков была 3 и 4 баллов, шесть землетрясений силой 5 баллов, одно — 2 балла.

Известно, что из-за мощных землетрясений обрушились несколько домов, власти сообщили о шести таких случаях.

Накануне землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Индонезии. Эпицентр стихии находился в 159 км к юго-западу от города Джаяпура, в котором проживают порядка 134 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 39 км.

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Маргарита Головатенко