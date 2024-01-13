В Казани начался международный турнир по русскому бильярду

Сегодня в столице Татарстана состоялось торжественное открытие Кубка «Бильярдная №1» — международного турнира по русскому бильярду. Мероприятие собрало 16 лучших спортсменов из разных стран: чемпионов России, мира и обладателей кубков, сообщает пресс-служба Госсовета.

Церемонию посетил глава парламента Фарид Мухаметшин. Он подчеркнул, что в регионе созданы все условия для развития различных видов спорта, в том числе русского бильярда.

— В настоящее время в республике бильярдом регулярно занимается более 1,6 тысячи человек. Отмечу, что в России бильярд перестал быть чисто мужским видом спорта, 15% от числа игроков, имеющих звание мастер спорта международного класса, составляют девушки, — заявил Мухаметшин.

Особенностью турнира станет олимпийская система игры — до 200 забитых шаров. Матчи продлятся пять дней, а закрытие турнира запланировано на 18 января.

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