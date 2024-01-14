Главное о коронавирусе за неделю: в Татарстане готовятся к тридемии, в Узбекистане создали вакцину из томатов
Больше трех лет человечество живет в условиях COVID-19: 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию из-за стремительного распространения по всему миру коронавируса, выявленного впервые в декабре 2019-го в китайском Ухане. Этот статус отменили только в мае текущего года. Пережив самоизоляцию, масочно-перчаточный режим, обязательную вакцинацию и введение QR-кодов, человечество постепенно вернулось к привычной жизни. «Реальное время» публикует подборку самых важных и интересных новостей о коронавирусе в Татарстане, России и мире с 8 по 14 января 2024 года. Так, в республике снизилось количество заболевших, а Всемирная организация здравоохранения заявила о том, что мир скоро столкнется с новой пандемией.
В Татарстане снизилась заболеваемость коронавирусом
- В Татарстане с 1 по 7 января COVID-19 выявили у 1 149 человек. Это на 22,5% меньше, чем неделей ранее.
- Число госпитализаций пациентов с COVID-19 в Татарстане сокращается четыре недели подряд. За неделю на больничной койке оказались 108 татарстанцев. По сравнению с предыдущей неделей показатель упал на 9,2%. С 25 по 31 декабря с коронавирусом госпитализировали 119 татарстанцев.
- Всего с начала пандемии в регионе выявили 218 908 случаев заражения COVID-19. За это же время от него вылечились 214 159 татарстанцев.
- Летальных случаев не зафиксировано. Всего в Татарстане умерли от коронавируса 2 010 жителей республики.
- Татарстан готовится к удару тройной эпидемии, когда человек заболевает сразу тремя вирусами — ОРВИ, коронавирусом и гриппом. По словам главного санврача Набережных Челнов Ильгизара Бариева, тридемия накроет город на следующей неделе. Случаи тройной атаки уже фиксируют в Тюменской области, Кузбассе и Алтайском крае.
В России началась тройная эпидемия
- С 1 по 7 января в России зарегистрировано 25 922 случая коронавируса. Это на 56,8% меньше, чем за предыдущую неделю.
- За первую неделю в стране госпитализировали 3 086 человек. Количество госпитализаций снизилось в сравнении с предшествующей неделей на 49%. Выздоровели 40 958 человек. Всего от COVID-19 вылечились 23 198 668 человек.
- За неделю умерли 123 человека. Почти за 3 года коронавирус унес жизни 401 543 жителей страны.
- В России одновременно начали распространяться грипп, COVID-19 и ОРВИ, что говорит о начале тридемии. Заболеваемость гриппом, по словам экспертов, в середине сезона находится на подъеме. На 10 тысяч населения приходится 128,1 случая. Это выше «базовой» линии на 83%. При этом в основном распространяется грипп А (H3N2).
- Дистанционное обучение ввели для учащихся 7-х, 8-х и 10-х классов в Петрозаводске. Такое решение было принято с целью предотвращения массового распространения гриппа, COVID-19, внебольничных пневмоний среди учащихся. При росте числа отсутствующих по болезни — не исключен вариант вывода классов на карантин. С 9 января также приостанавливается на 7 дней работа организаций дополнительного образования. Занятия, при наличии возможности, будут проводиться дистанционно.
- Число заболевших COVID-19 в Волгоградской области за неделю снизилось в 2,8 раза, следует из данных, опубликованных региональным оперштабом. За весь период пандемии в регионе зарегистрировали более 278 тыс. случаев заражения коронавирусом, выздоровели более 271 тыс. пациентов.
- Ученые Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» разработали прибор, который позволяет восстановить нормальную работу диафрагмы после заболеваний легких, в частности — дыхательных осложнений после COVID-19. Прибор отличается компактностью, в отличие от аналогов его не нужно имплантировать внутрь организма.
ВОЗ: мир может столкнуться с новой пандемией
- Мировое сообщество в будущем может столкнуться с новой пандемией, но этого уже не нужно бояться как чумы. Такое заявление сделала специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович в разговоре с ТАСС.
- «Мир меняется. Если раньше, когда чума или холера переносилась караваном или просто путешественником, сейчас даже не нужно говорить, является ли человек путешественником или нет, потому что мы все путешествуем очень много, постоянно находимся в движении», — сказала Вуйнович.
- Ее коллега и глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус также сообщил на этой неделе, что примерно 10 тыс. человек умерли из-за распространения нового варианта JN.1 коронавируса SARS-CoV-2 на фоне праздничных мероприятий, прошедших по всему миру в декабре. Он призвал правительства стран мира продолжать внимательно следить за развитием ситуации и обеспечивать бесперебойный доступ к вакцинам и медицинскому обслуживанию.
- Власти Уганды объявили, что уничтожат 5,6 млн просроченных доз вакцины от коронавируса на сумму €6,7 млн. Эта партия была предоставлена Уганде в рамках кредита по стороны Всемирного банка.
- Ученые в Узбекистане создали съедобную вакцину от COVID-19 на основе томата, она называется TOMAVAC. Ученые вставили фрагмент гена, кодирующий антигенный белок S1 коронавируса в специальные векторы, и встроили его в геном клеток томата. Из этих клеток было получено растение томата, которое воспроизводит белок-антиген S1. Съедобная вакцина обеспечивает двухуровневую защиту от COVID-19.
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