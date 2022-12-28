Россияне могут подать заявление на единое детское пособие через госуслуги с 28 декабря

Подача заявления на единое детское пособие для семей с детьми, имеющих низкие доходы, станет доступна через портал «Госуслуги» с 28 декабря, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.



Единое пособие будут выплачивать согласно единым правилам во всех регионах России. На него могут рассчитывать семьи со среднедушевым доходом ниже регионального прожиточного минимума, с применением комплексной оценки нуждаемости.

Размер пособия на детей составит 50%, 75% или 100% детского прожиточного минимума в регионе. В среднем по России в 2023 году это 7 тысяч, 10,5 тысячи или 14 тысяч рублей, сообщает «Прайм».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале декабря российское правительство выделило более 362,5 миллиона рублей на поддержку многодетных семей. Средства дополнительно направляются на ежемесячные выплаты малообеспеченным семьям, в которых родился третий или последующий ребенок.



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Маргарита Головатенко