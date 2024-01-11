В систему «Электронное образование Татарстана» через «Госуслуги» входят более 100 тысяч человек

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В систему «Электронное образование Татарстана» через «Госуслуги» входят более 100 тысяч человек, сообщили в Министерстве образования республики.



Для входа в систему доступны два варианта:

первый — через страницу «Госуслуг» родителя или ребенка;

второй — как в старой версии системы — по логину и паролю ребенка, которые можно будет получить в школе через классных руководителей (вариант доступен с 22 января);

В Татарстане все школы перешли на обновленную версию системы «Электронное образование РТ». Теперь вход в систему осуществляется через детскую учетную запись ЕСИА («Госуслуги»), из-за чего у некоторых родителей возникли проблемы с отслеживанием успеваемости своих детей. В некоторых школах педагоги и вовсе были вынуждены предложить ученикам вернуться к бумажным дневникам.

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Маргарита Головатенко