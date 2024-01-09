У татарстанца изъяли автомобиль из-за неуплаты алиментов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Житель Зеленодольского района Татарстана не выплатил алименты в размере 200 тысяч рублей, в связи с чем судебный пристав начал действовать принудительно, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по республике.



У мужчины арестовали телефон и назначили 20 часов обязательных работ по протоколу по ч. 1 ст. 5.35. КоАП РФ. После принудительных мер отец оплатил часть долга.

Чтобы побудить мужчину полностью погасить долг, пристав арестовал его автомобиль — Citroën C4. Если долг не будет погашен, автомобиль реализуют принудительно, а деньги от реализации перечислят на содержание детей.

За первые 10 месяцев судебные приставы Татарстана взыскали с должников почти 13,5 млрд рублей, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как говорил руководитель Главного управления ФССП по республике Анвар Закиров, доля женщин среди неплательщиков алиментов в Татарстане составляет 13%. По его словам, «цифра из года в год особо не меняется». Как правило, долги по алиментам есть у женщин, ведущих асоциальный образ жизни.

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Маргарита Головатенко