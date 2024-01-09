За год в Татарстане открыли 19 мечетей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В 2023 году в Татарстане открыли 19 мечетей. Они появились в Дрожжановском, Актанышском, Альметьевском, Пестречинском, Атнинском, Новошешминском, Арском, Ютазинском, Елабужском, Рыбно-Слободском, Азнакаевском, Муслюмовском, Балтасинском районах республики и в четырех районах Казани.

Как сообщили в ДУМ Татарстана, мечети начали строить в качестве комплексов, включающих в себя не только площади для чтения намаза, но и учебные классы, залы для проведения маджлисов, столовые, центры бракосочетания, магазины, места для организации жертвоприношений и проведения джаназа, дом имама.

На сегодняшний день в республике функционируют 1 582 мечети.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казани 20 декабря на территории военного городка батальона Росгвардии по охране важных государственных объектов открыли мечеть. Ее высота — 2,5 метра, а общая площадь — 15 «квадратов».

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Айрат Назипов