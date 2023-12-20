На территории военного городка казанского батальона Росгвардии открыли мечеть

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани на территории военного городка батальона Росгвардии по охране важных государственных объектов открыли мечеть. Ее высота — 2,5 метра, а общая площадь — 15 «квадратов», сообщает пресс-служба управления.

Сооружение начали строить в июле 2023 года. Строение возвели мусульманские и христианские военнослужащие при поддержке меценатов.

— Теперь у нас есть место, где каждый верующий военнослужащий может побыть наедине с Богом. Все старались, вложили частичку своей души в строительство мечети. Это поистине долгожданное событие для всех мусульман нашей воинской части, — раскрыл подробности командир батальона Евгений Смелов.

До этого на территории воинской части открыли православную часовню. Ее также построили бойцы Росгвардии, представляющие разные религиозные конфессии. В ведомстве уточнили, что новые сооружения позволят поддерживать положительный моральный климат в воинском коллективе.

Неделю назад в казанском специальном полку Приволжского округа Росгвардии открыли мемориал погибшим при исполнении воинского долга военнослужащим. Гранитный монумент установили недалеко от въезда в автомобильный парк воинской части.

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Айрат Назипов