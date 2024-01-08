Появился список первых участников «Игр будущего» по «фиджитал-мини-гольфу»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Вероника Антропова, Глафира Помазкова, Матвей Каширин и Арсений Подольский были выбраны для участия в дисциплине «фиджитал-мини-гольф» на «Играх будущего» в Казани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию гольфа России.

Отборочные состязания прошли на выставке-форуме «Россия». В парном турнире победу одержали Антропова и Каширин, а Подольский и Помазкова заняли второе место.

Все они, подчеркнули в ассоциации, получили лицензии для участия в соревнованиях в столице Татарстана.

В прошлом месяце президент России Владимир Путин подписал закон о международном мультиспортивном турнире «Игры будущего», который пройдет в 2024 году пройдет в столице Татарстана. Также он пригласил на церемонию открытия турнира лидеров стран СНГ. Ранее российский лидер уже заявлял, что ожидает активного участия стран Содружества независимых государств в «Играх будущего» и «Играх дружбы».



Напомним, «Игры будущего» пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что город находится на финальной стадии подготовки к мультиспортивному турниру. Программа соревнований уже окончательно сформирована.



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Максим Кокунин