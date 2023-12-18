Владимир Путин: ожидаем активного участия стран СНГ в «Играх будущего»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Президент России Владимир Путин заявил, что ожидает активного участия стран Содружества независимых государств в «Играх будущего» и «Играх дружбы». Об этом сообщает «РИА Новости».

— Понятие гуманитарного сотрудничества включает в себя в качестве неотъемлемой составляющей физическую культуру и спорт. И на этом направлении по линии Содружества также многое делается: на регулярной основе организуются Игры СНГ, другие спортивные соревнования. В феврале в Казани пройдут инновационные «Игры будущего», сочетающие классический и киберспорт, а также в июне — Игры БРИКС. Ждем, что спортсмены из государств Содружества примут в них самое активное участие, — сказал он.

«Игры будущего» пройдут в столице Татарстана с 21 февраля по 3 марта 2024 года. Указ об их проведении подписал президент России Владимир Путин.

Соглашение по организации в Казани «Игр будущего» подписали в июне 2022 года на Петербургском международном экономическом форуме. Они пройдут в столице Татарстана с 21 февраля по 3 марта 2024 года.

На подготовку к турниру, в котором ожидается участие представителей разных стран мира, направят более 5 млрд рублей. По указу президента России правительство выделит 1,8 млрд в 2023-м и около 3,5 млрд рублей в следующем году.



«Всемирные игры дружбы» — это спортивные соревнования под эгидой Международного Движения Дружбы. Штаб-квартира организации находится в Абу-Даби. Игры включают в себя состязания по 25 летним олимпийским и неолимпийским видам спорта. Их призовой фонд должен составить 4,6 млрд рублей. В целом же спортсмены разыграют между собой 237 комплектов наград. Соревнования пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. В 2022 году «Игры дружбы» прошли в Казани. Тогда столицу Татарстана посетили спортсмены из Алжира, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Казахстана, Сербии, Сирии, Судана, Таджикистана, Узбекистана, Эквадора, ЮАР, ДНР и ЛНР.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Максим Кокунин