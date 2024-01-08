На трассе М-12 «Восток» ускорят работы по запуску новых АЗС

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На трассе М-12 «Восток» в настоящее время функционирует 18 многофункциональных зон, а также 4 контейнерных заправки. В общей сложности предусмотрено размещение 32 МФЗ, строительно-монтажные работы на строящихся объектах будут ускорены после пиковых нагрузок на действующих АЗС в новогодние праздники. Об этом сообщает пресс-служба «Автодора».

Очереди в новогодние каникулы наблюдались на АЗС, расположенных ближе к середине дороги (313-й км, 421-й км) в районе Мурома и Арзамаса, а также на въезде в Москву (53-й км). Как пояснили в «Автодоре», пиковые нагрузки на АЗС возникали из-за неотточенных процессов в новых коллективах, которые были открыты менее месяца назад, нерационального поведения пользователей, подавляющее большинство которых оставляли автомобили на колонке в ожидании дополнительных услуг.

— При таком подходе очереди увеличиваются лавинообразно. Наиболее эффективный способ использования АЗС при таких очередях — отогнать автомобиль на парковку сразу после заправки и вернуться в здание АЗС за дополнительными услугами, — прокомментировали в госкомпании.

Кроме того, на АЗС на 421-м км в сторону Казани и 313-м км в сторону Москвы из-за аномальных морозов было зафиксировано отключение электричества, которое привело к невозможности отпуска нефтепродуктов. В обоих случаях продолжительность ремонтно-восстановительных работ составляла не более четырех часов.

Вчера на новой трассе М-12 в сторону Москвы образовались массовые скопления автомобилей. Как рассказывали очевидцы, заправки оказались заполнены машинами, у которых заканчивается топливо. Ситуацию усугубляла морозная погода.

Напомним, федеральная трасса М-12 «Восток» была официально открыта до Казани 21 декабря — ее запустил президент России Владимир Путин. Новая автодорога обошлась госказне в 900 млрд рублей. Благодаря новой трассе М-12 время в пути от Москвы до Казани должно было сократиться вдвое: с 12 часов до 6,5 часа.



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Максим Кокунин