М-12 сэкономит миллионам водителей и пассажиров в среднем 1 час 40 минут

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Время в пути от Москвы до Казани сократится вдвое: с 12 часов до 6,5 часа. Автодорога сэкономит миллионам водителей и пассажиров в среднем 1 час 40 минут.



Как рассказала «РИА Новости» первый замгендиректора Центра стратегических разработок (ЦСР) Татьяна Горовая, поток транспортных средств по дороге в 2024 году будет составлять порядка 10 тысяч машин в сутки, из которых четверть — грузовые. К 2030 году суточный трафик достигнет 33,5 тысячи автомобилей.

— Такие объемы перевозок и столь существенная (больше полутора часов в среднем на поездку) экономия времени приведут к резкому расширению границ и Московской, и Казанской агломераций, — сообщила она.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Новой автодорогой, по прогнозам, уже в 2024 году воспользуются 3 миллиона пассажиров и водителей, а к 2030 году их число достигнет 8 миллионов человек ежегодно.

Трасса М-12 «Восток» увеличит ВВП России за 20 лет до 1,8 трлн рублей. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин на торжественной церемонии запуска восьмого этапа трассы М-12, проходящего по территории Татарстана. Он подчеркнул, что эта дорога даст огромный старт для развития многих регионов.



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Айрат Назипов