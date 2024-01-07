Татарстанцы жалуются на пробки на новой трассе М-12

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На новой трассе М-12 в сторону Москвы образовались массовые скопления автомобилей. Об этом пишут telegram-каналы.

Как говорят очевидцы, на новой дороге образовались пробки, а заправки заполнены автомобилями, у которых заканчивается топливо. Ситуацию усугубляет морозная погода. Тем, кто собирается поехать по трассе М-12, советуют заранее залить в бак бензин и приготовить незамерзающую жидкость.

Напомним, федеральная трасса М-12 «Восток» была официально открыта до Казани 21 декабря — ее запустил президент России Владимир Путин. Новая автодорога обошлась госказне в 900 млрд рублей. Благодаря новой трассе М-12 время в пути от Москвы до Казани сократится вдвое: с 12 часов до 6,5 часа. Она сэкономит миллионам водителей и пассажиров в среднем 1 час 40 минут.



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Галия Гарифуллина