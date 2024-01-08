Виктория Абрамченко: российская экономика не пострадает от деградации торговли с ЕС

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Взаимная торговля России и Европы деградировала, и закрытие границы с Финляндией — часть непродуманной политики ЕС, однако нашей экономике это ущерба не несет. Об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.

— Это непродуманная политика Евросоюза, и для нас она никакого ущерба не несет. Наша взаимная торговля с Европой просто деградировала, с Финляндией у нас взаимная торговля меньше 1 миллиона долларов, — цитируют ее «РИА Новости».

По ее словам, российская экономика не пострадает из-за закрытия границ.

На этой неделе в Финляндии заявили о желании полностью отказаться от импорта российского сжиженного природного газа (СПГ). Запрет могут ввести уже в 2025 году.



Тем не менее в октябре Финляндия нарастила поставки СПГ из России в октябре до рекордных шести партий в месяц.

В ноябре сообщалось, что страны Евросоюза, несмотря на обещание отказаться от топлива из России, закупили у нее сжиженный природный газ на 6,1 млрд евро в 2023 году, число судов с российским СПГ выросло.

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Максим Кокунин