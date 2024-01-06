Финляндия может отказаться от импорта российского СПГ уже в 2025 году

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Финляндии заявили о желании полностью отказаться от импорта российского сжиженного природного газа (СПГ). Запрет могут ввести уже в 2025 году, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на финскую газету Helsingin Sanomat.

— Правительство готовится запретить импорт российского сжиженного газа в Финляндию, цель состоит в том, чтобы запрет вступил в силу в 2025 году, — заявил министр по вопросам изменения климата и окружающей среды Кай Мюккянен.



По его словам, запрет могут ввести благодаря согласованной в начале декабря прошлого года реформы газового рынка Евросоюза. Министр тем не менее признал, что с каждым разом договариваться о новых санкциях в сфере энергетики становится все сложнее.

— Все было бы просто, если бы ЕС принял совместное решение по этому вопросу, но некоторые страны-члены к нему не готовы. То, что такое решение не может быть принято в ЕС, — это факт, — поделился Мюккянен своим мнением.

Тем не менее в октябре прошлого года Финляндия нарастила поставки СПГ из России в октябре до рекордных шести партий в месяц.

В ноябре сообщалось, что страны Евросоюза, несмотря на обещание отказаться от топлива из России, закупили у нее сжиженный природный газ на 6,1 млрд евро в 2023 году, число судов с российским СПГ выросло.

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Илина Хакимова