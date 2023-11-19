Страны Евросоюза в 2023 году закупили российский СПГ на 6,1 млрд евро

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Страны Евросоюза, несмотря на обещание отказаться от топлива из России, закупили у нее сжиженный природный газ на 6,1 млрд евро в 2023 году, число судов с российским СПГ выросло. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Telegraph и данные Евростата.

— Несмотря на обещание отказаться от использования российского ископаемого топлива, число грузовых судов, перевозящих СПГ из России в Европу, выросло, — приводит «РИА Новости» цитату из публикации европейской газеты.

Страны ЕС в 2023 году закупили более половины экспортируемого Россией СПГ, при этом Испания и Франция стали вторым и третьим крупнейшими покупателями российского СПГ после Китая.

Согласно данным статистической службы ЕС, Испания закупила российского СПГ на 1,8 млрд евро в первые 9 месяцев текущего года. Франция заняла второе место, закупив российского СПГ на 1,5 млрд евро, следующая за ней Бельгия — на 1,36 млрд евро. Такие союзники Украины, как Эстония и Литва, также продолжили закупать российский СПГ.

Напомним, Финляндия нарастила поставки СПГ из России в октябре до рекордных шести партий в месяц. Обычно страна ввозит только до четырех партий СПГ в месяц. Рост поставок наблюдается после повреждения газопровода Balticconnector.

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Максим Кокунин