В ЦИК России предложили коллегам из Бангладеша стать наблюдателями на выборах президента

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Сотрудников ЦИК Бангладеша пригласили стать наблюдателями на президентских выборах в России. На предложение ответили согласием, сообщает ТАСС.

— От имени председателя Центризбиркома России Эллы Памфиловой мы пригласили представителей ЦИК Бангладеш и лично председателя бангладешского избиркома Кази Хабибула Авала принять участие в качестве международных наблюдателей на выборах президента Российской Федерации, которые состоятся 17 марта этого года, — заявил глава прибывшей в Дакку делегации из трех российских наблюдателей, член ЦИК России Андрей Шутов.

Он отметил, что предложение были принято. По словам Шутова, приглашение передали в ходе встречи российской делегации с председателем бангладешского избиркома.

Ранее участвовать в наблюдении за выборами президента России предлагали представителям стран СНГ, Венесуэлы, Камбоджи, Намибии, Камеруна, Мьянмы, Таиланда, Сербии, Зимбабве, а также иностранным экспертам.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, на выборы президента России, которые пройдут в 2024 году, в качестве наблюдателей могут приехать члены главного избирательного органа Сербии — Республиканской избирательной комиссии (РИК). Они выразили готовность осуществлять наблюдение на выборах президента России.

Дату выборов президента России в 2024 году Совет Федерации утвердил 7 декабря. Основной день голосования — 17 марта. ЦИК страны решил, что выборы продлятся три дня — 15, 16 и 17 марта.

Первым подал в Центральную избирательную комиссию России документы, чтобы зарегистрироваться как кандидат на выборах главы государства, действующий президент страны Владимир Путин. Он будет участвовать как самовыдвиженец. На выдвижение в качестве кандидатов на пост президента России претендуют более 30 человек.



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Галия Гарифуллина