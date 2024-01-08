Равиль Зиганшин избежал штрафа за нарушения на стройке космодрома Восточный

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Подрядчик нарушил строительные нормы

Дирекция космодрома Восточный потребовала оштрафовать ПСО «Казань» за нарушения, выявленные на строительстве объекта. Татарстанская компания возводит стартовый комплекс космического ракетного комплекса «Ангара» (площадка 1 А). Руководство космодрома просило суд обязать строителей устранить замечания и взыскать штраф в размере 7,3 млн за неисполнение отдельных пунктов госконтракта.

Как выяснилось в ходе проверок, на объекте не соблюдали карантинные мероприятия в условиях неблагополучной эпидемиологической ситуации, а работы вели с нарушением строительных норм. В частности, исполнительную документацию на строительно-монтажные работы предоставили не в полном объеме, площадку захламили мусором, рабочих пропускали на стройку без документов. Кроме того, проверяющие выявили следы коррозии на металлических конструкциях сооружения, но строители никаких мер по решению проблемы не приняли.

Заказчик направил несколько авансовых платежей, в том числе на проведение карантинных мероприятий, а затем неоднократно требовал от ПСО отчитаться об использовании выделенных денег из федерального бюджета. Однако компания Равиля Зиганшина, по словам истца, запрашиваемую информацию не предоставила.

ПСО «Казань» возводит стартовый комплекс «Ангара». скриншот трансляции «Роскосмос» от realnoevremya.ru/youtube.com

Обязанность заказчика, а не исполнителя

Однако дирекции космодрома напомнили о допсоглашении, которым стороны договорились исключить предоставление первичных финансовых документов при приемке выполненных работ. Кроме того, спорный пункт госконтракта не предусматривает обязанность ПСО исполнять предписания Госстройнадзора, указал суд:

— Указанный пункт контракта обязывает ответчика исполнять предписания заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы. При этом занесение предписания заказчика в соответствующий журнал является обязанностью истца, неисполнение которой является нарушением п. 7.2.43 контракта, что исключает применение штрафных санкций к ответчику.

К тому же строительная компания не заключала от своего имени договоры на выполнение антиковидных мероприятий на объекте, а в нескольких письмах отчиталась о поступлении и использовании средств по контракту. В ПСО «Казань» также заявили о пропуске исковой давности дирекцией космодрома, и суд с ответчиком согласился. В результате Фемида не нашла правовых оснований для взыскания штрафа, в иске было отказано.

В ПСО «Казань» также заявили о пропуске исковой давности дирекцией космодрома. realnoevremya.ru

В конце октября суд вынес приговор по делу о мошенничестве при строительстве космодрома Восточный. А в июне дирекция Восточного, входящего в «Роскосмос», предъявила ПСО «Казань» семь исков на общую сумму в 1,6 млрд рублей.

Свои претензии к компании Равиля Зиганшина есть и у татарстанских налоговиков: летом им удалось выиграть спор с известным строителем, который заявлял о неправомерности вычетов по НДС на 1,8 млрд рублей. Проверяющие заявили, что глава ПСО создал схему по уклонению от уплаты налогов при помощи «технических организаций». В ходе процесса вскрыли подробности вывода из оборота строительной компании 6,2 млрд рублей, из которых 1,7 млрд были направлены на счета самого девелопера и членов его семьи. Интерпол также проверял получение зятем Зиганшина 38 млн евро, на которые были куплены знаменитая вилла семьи Булгари в Тоскане и морская яхта. Подробности читайте в материале «Реального времени».



Василя Ширшова