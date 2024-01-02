В России выявили 58 797 случаев COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В России за неделю с 25 по 31 декабря зарегистрировано 58 797 случаев коронавируса, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией. Всего с начала пандемии в стране зафиксировали 25 772 535 случаев заражения COVID-19.

Госпитализированы 6 046 заболевших коронавирусом. Показатель заболеваемости снизился в сравнении с предыдущей неделей на 28,6%. Выздоровели 89 424 человека. Всего от COVID-19 вылечились 23 157 710 человек.

За неделю умерли 206 россиян. Почти за 3 года коронавирус унес жизни 401 420 жителей страны.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С 18 по 24 декабря в России зарегистрировали 79 032 случая коронавируса. Вся важная информация о COVID-19 в республике, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов