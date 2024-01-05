Дело Finiko вернулось в Казань: Генпрокуратура утвердила обвинение «звезде 10-го уровня»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Под Новый год в Вахитовский райсуд Казани поступило дело первой фигурантки дела криптопирамиды Finiko Лилии Нуриевой, некогда заработавшей титул «звезды 10-го уровня» в так называемом проекте автоматической генерации прибыли. Нуриеву будут судить отдельно от остальных обвиняемых в хищении 179 млн рублей у 160 потерпевших и причастности к ОПС, передает журналист «Реального времени».



Нуриева на воле уже год

«Готова полностью сотрудничать со следствием. Мне есть что сказать. Признаю — я зря распространяла информацию в соцсети. Я верила в эту экономическую модель, продала все свое имущество... Сейчас я свою ошибку, конечно, понимаю. Не стоило настолько залазить туда. Видимо, искушение больших денег перебороло, и не удержалась», — заявляла Нуриева в сентябре 2021-го, когда ее отправляли под стражу.

Через год покаяние и активное сотрудничество со следствием помогли ей выйти из СИЗО под запрет определенных действий — по ходатайству следователей ГСУ МВД РФ. Эта «финикийская «звезда» стала единственной из всех обвиняемых по делу, с кем заключили досудебное соглашение.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Именно с учетом этого соглашения дело Нуриевой должно рассматриваться в суде отдельно, а в основном процессе по делу Finiko ей предстоит стать одним из главных свидетелей обвинения.

Как отмечают источники «Реального времени», обвинение досудебщицы Генпрокуратура утвердила еще в середине декабря 2023-го и за несколько дней до Нового года оно поступило в производство казанского судьи Динара Хабибуллина.

Тем временем десятка других фигурантов завершает ознакомление с 300-томным делом. Ожидается, что во второй декаде января Мосгорсуд в очередной раз рассмотрит ходатайства следствия о продлении меры пресечения, и уже в конце января-начале февраля основное дело поступит для изучения в Генеральную прокуратуру. Так что главный процесс над «финикийцами» может стартовать в конце зимы-начале весны 2024 года. Причем, высока вероятность, что их будут судить в том же Вахитовском суде.

22 обвиняемых «финикийца»

Напомним, еще в декабре 2022-го дело криптопирамиды раздробили на три:

против досущебщицы Нуриевой.

против основателя проекта Кирилла Доронина и еще девяти фигурантов — «вице-президентов» Андрея Галущенко, Ильгиза Шакирова и Дины Ахметзяновой, а также Анны Сериковой, Баира Самбуева, Екатерины Бозоевой, Алены Ларионовой, Екатерины Казачковой и Антона Семыкины.

против беглых соратников Доронина — Эдварда Сабирова, Зыгмунта Зыгмунтовича и Марата Сабирова, (двух первых Интерпол нашел в Арабских Эмиратах) и восьми активистов проекта, объявленных пока лишь в федеральны розыск — Ирины Авдусь, учителя математики, заочно обвиненной в руководстве подгруппой проекта «Красноярская», Виктора Яндолина, предполагаемого главы «Свердловского» подразделения, Надежды Сотириу из Улан-Уде, Марины Сафиной из Подмосковья, Евгения Лоскутова, Игоря Гаврась, Альберта Мингазова и Екатерины Овдиной из Казани.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Всем вышеназванным фигурантам предъявлены обвинения в особо крупном мошенничестве в составе организованного преступного сообщества.



По версии следствия, с 1 июля 2019 по 30 июля 2021 года члены ОПС лично и через введенных в заблуждение третьих лиц распространяли заведомо ложную информацию: с одной стороны гарантировали полный возврат вложений, с другой — обещали возможную сверхприбыль от 1 до 5 процентов в день. В реальности таких процентов от «грамотной работы трейдеров» убеждали «инвесторов» на личных и массовых встречах, в соцсетях, чатах и создаваемых каналах в Интернете. В том числе путем демонстрации предметов роскоши, приобретенных благодаря «финикийским» инвестициям. Ущерб по выделенным делам «горячей десятки» и досудебщицы десятки оценен в 179 млн рублей, потерпевшими признаны 160 человек. Половина из них — жители Москвы и Московской области. Также представлены Омск, Татарстан (в списке — почти два десятка казанцев, а также инвесторы из Бугульмы и Высокой Горы) и Иркутск. Обманутых в Бурятии, Красноярском крае и Оренбургской области в «итоговом» обвинении можно пересчитать по пальцам.

При этом в деле беглых и пока не установленных участников ОПС фигурируют заявления других лиц, также считающих себя потерпевшими. И в этой части расследование продолжается. На старте следствия силовики оценивали ущерб по делу в 1 млрд рублей.

Датой начала преступлений, согласно обвинению, стало 27 сентября 2018 года. В этот день Кирилл Доронин зарегистрировал на свое имя доменное имя finiko.ru, где на первом этапе размещался веб-сайт проекта. День задержания Доронина, 30 июля 2021 года, стал последним для проекта Finiko, в рамках которого в регионах РФ и за пределами страны были открыты не менее тысячи офисов, обеспечивая постоянный приток потенциальных клиентов и желающих получать «бонусы» за вовлечение новых участников.



Создателями ОПС в МВД считают уже известную четверку — Доронин, Сабиров, Сабиров, Зыгмунтович — и неких неустановленных лиц. Все они, по версии обвинения, обладали «широкими познания и практическими навыками агрессивных продаж в сфере сетевого маркетинга» и были «ведомы жаждой криминальной наживы». При этом Галущенко следователи называют одним из разработчиков маркетингового плана развития проекта для максимального получения прибыли.



Иностранный домен и офшоры

Силовики уверены, что в преступных целях обвиняемые использовали статусы ИП Марата Сабирова, Зыгмунтовича, Семыкина, Казачковой и Доронина. В частности, первые два выступали арендаторами помещений на улице Московской в Казани, где работало административное подразделение проекта, так называемый штаб пирамиды. В январе 2020 года Зыгмунтович учредил и возглавил ООО «Айти-Девелопмент Консалтинг», куда трудоустраивали специалистов, ответственных «за бесперебойную работу» проекта.



Не позднее 2 июля 2020-го на сайте «Финико» появилась внутренняя расчетная единица — «цифрон» (CFR), не имевшая финансовой ценности, считают в МВД. При этом 1 CFR условно приравняли к 1 доллару США и использовали для эквивалента вложений и имитации активного роста доходов пользователей платформы. При этом платформа предлагала участникам купить «цифроны», автоматически генерируя уникальный адрес криптокошелька. По данным следователей, каждый такой «уникальный кошелек» был подконтролен членам ОПС и часть таких адресов не установлена до сих пор.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Перевод на «цифроны» планировался давно, что подтверждает факт регистрации юрлица Cifron Capital OU на территории Эстонской республики еще в сентябре 2019 года. Основателями компании выступили Кирилл Доронин и Марат Сабиров. Ну а 3 февраля 2020-го Доронин зарегистрировал новый домен уже за пределами юрисдикции РФ — thefiniko.com. Первоначально правообладателем этого имени числился эстонский Cifron, а позже — его «близнец» на Карибах — Cifron FNK LTD в островном государстве Сент-Люсия.

В этом же офшоре в ноябре 2020-го появилась компания Антона Семыкина — FIN2FIN LTD.

По версии обвинения, иностранный домен и фирмы гарантировали — даже в случае жестких проверок на территории РФ работа и получение денег не прекратится. А счета не будут заморожены...

Напомним, первый приговор по делу Finiko в ноябре 2023-го вынесли в Казахстане. Руководитель местного подразделения пирамидчиков Николай Бухарин получил 7 лет колонии-поселения. Судом установлено: в 2019-2021 годах Бухарин с неустановленными лицами похитили 183 млн тенге (или 36 млн рублей на дату оглашения приговора) от 34 потерпевших.



«Реальное время» продолжает следить за развитием событий.