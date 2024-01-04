ЦИК Татарстана: на выборах президента России будут использоваться специальные марки для хранения бюллетеней

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

На выборах президента России, которые пройдут в марте этого года, Центризбирком Татарстана будет использовать специальные защитные марки на сейф-пакетах для хранения бюллетеней, сообщили в пресс-службе ЦИК РТ.

— Такое решение было принято ЦИК России, оно будет внедрено во всех субъектах Российской Федерации, — сообщили там.

В ЦИК Татарстана объяснили, что защитные марки будут оснащены несколькими ступенями защиты: например, на них поместят элементы, люминесцирующие под воздействием УФ-излучения в поверхностном слое марки; уникальный порядковый номер, а также специальную насечку для предотвращения переклеивания.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Уточняется, что все защитные марки будут изготовлены «Гознаком».

Центризбирком России уже завершил прием документов от претендентов для участия в выборах президента России. Они пройдут 15—17 марта 2024 года. На выборах в дистанционном режиме потенциально смогут проголосовать 38 млн человек.

Первым подал в ЦИК России документы, чтобы зарегистрироваться как кандидат на выборах главы государства, действующий президент страны Владимир Путин. Он будет участвовать как самовыдвиженец. 22 декабря в Казани открылся региональный избирательный штаб Владимира Путина. Он расположился в здании ДОСААФ. 23 декабря в стране начался сбор подписей в поддержку его самовыдвижения.

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Илина Хакимова