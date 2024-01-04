Татарстанцев предупредили о понижении температуры до -28 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Жителей Татарстана и Казани предупредили об ухудшении погодных условий в четверг и пятницу, 4 и 5 января. О похолодании сообщили в Гидрометцентре республики.

Так, начиная с сегодняшнего вечера и до завтрашнего утра температуры воздуха в Татарстане могут понизиться до -25..-28˚С (в Казани до -25˚С).

Помимо этого, на территории республики и ее столицы прогнозируется туман.

Об ухудшении погодных условий предупредили и в Госавтоинспекции республики, призвав водителей быть аккуратнее на дорогах.

Напомним, в Татарстане с 4 по 9 января объявили штормовое предупреждение из-за аномально холодной погоды. Из-за сильных морозов в Казани начали отменять массовые культурные мероприятия.

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Илина Хакимова