За сутки на дорогах Казани произошло 160 ДТП

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани за прошедшие сутки — с 3 по 4 января — поступило 160 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях. В одном из них не обошлось без пострадавших, рассказали в Госавтоинспекции столицы Татарстана.

Так, в городе за 3 января задержали восемь водителей в состоянии алкогольного опьянения (три водителя не имели прав на управление транспортным средством).

В Госавтоинспекции Казани обратили внимание, что еще двоих граждан доставили в отдел полиции по подозрению в совершении преступлений.

realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Напомним, в первый день 2024 года сотрудники Госавтоинспекции Татарстана выявили 59 пьяных водителей. Из них 13 попали в руки сотрудников ГИБДД в Казани.



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Илина Хакимова