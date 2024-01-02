За первые сутки нового года в Татарстане задержали 59 пьяных водителей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В первый день 2024 года сотрудники Госавтоинспекции Татарстана выявили 59 пьяных водителей. Как рассказали в пресс-службе ведомство, четверо из них сели за руль в нетрезвом виде повторно.

В Зеленодольском районе Татарстана остановили 26-летнего водителя автомобиля Chevrolet. Алкотестер зафиксировал превышение содержания алкоголя в организме почти в семь раз. Превышение допустимой нормы в три раза прибор показал после проверки 33-летнего водителя автомобиля Lada в Бавлинском районе республики.

Ранее эти автомобилисты уже лишались водительских удостоверений за нетрезвое вождение. Сейчас им грозит уголовная ответственность.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В первый день 2024 года сотрудники Госавтоинспекции Казани задержали 13 нетрезвых водителей. У двух автомобилистов не было водительского удостоверения.

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Айрат Назипов