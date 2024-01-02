Сотрудники ГИБДД Казани задержали 13 пьяных водителей в первый день года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В первый день 2024 года сотрудники Госавтоинспекции Казани задержали 13 нетрезвых водителей. У двух автомобилистов не было водительского удостоверения, сообщили в ГИБДД.

В отдел полиции по подозрению в совершении преступлений доставили семерых человек.

За 1 января в городе произошло 56 ДТП. В одном случае пострадал пешеход, которого сбил автомобиль.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В последний день 2023 года сотрудники ГИБДД задержали 17 нетрезвых водителей. У еще одного автомобилиста не было водительских прав.

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Айрат Назипов