Стали известны характеристики российского электромобиля Atom

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Стали известны характеристики серийной версии российского электромобиля Atom, производство которого планируют запустить на мощностях завода «Москвич» в 2025 году, сообщает портал Motor.ru.



По данным портала, машина получила синхронный электродвигатель на постоянных магнитах, созданный совместно с «Росатомом» — его отдача составляет 150 кВт (204 л.с.). С места до 100 км/ч электрокар будет разгоняться менее чем за 8 сек. Емкость батареи в 77 кВт·ч позволит «Атому» проезжать до 500 км по циклу WLTC.

В оснащение электрокара Atom войдут объединенная приборная панель и медиасистема с экраном на руле (обещан и проекционный дисплей), климат-контроль, помощники ADAS уровня 2.5, датчики, радары и камеры. Операционная система тоже будет своя — Atom OS, которая позволит управлять автомобилем с приложения на смартфоне.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В мае на Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» впервые представили электромобиль «Атом» от проекта АО «Кама». Рассчитывается, что «Кама» после старта продаж сможет поставить клиентам 25—30 тысяч машин. На предприятии планируют довести производство до 100 тыс. электромобилей в год.

Старт продаж намечен на 2025 год. Сообщалось, что транспорт будут выпускать на заводе «Москвич». Электромобиль с запасом хода в 500 км сможет разогнаться до 100 км/ч за 7 секунд.

Отечественные электрокары «Атом», возможно, будут собирать в Узбекистане.

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Маргарита Головатенко