Электромобили «Атом» будут производить на заводе «Москвич»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Российские электромобили «Атом» будут выпускать на заводе «Москвич», подписан соответствующий меморандум, сообщили «РИА Новости» в компании.



Из документа следует, что «Атом» будет использовать услуги контрактной сборки, включающие конвейерную сварку, покраску, сборку электромобилей и другие сопутствующие услуги.

Исполнительный директор «Атома» Харальд Грюбель отметил, что «Москвич» выбрали благодаря передовой технологической базе и высокому качеству производства, также он имеет хорошую репутацию в автомобильной индустрии:

— Завод активно внедряет инновационные методы производства и стремится к устойчивому развитию… Сегодня наша команда индустриализации уже готова заходить на завод и выстраивать производственные процессы.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В мае на Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» впервые представили российский электромобиль «Атом» от проекта АО «Кама». Планируемая цена электромобиля составит чуть меньше 2 млн рублей. Старт продаж намечен на 2025 год, рассчитывается, что «Кама» сможет поставить клиентам 25—30 тыс. машин. На предприятии планируют довести производство до 100 тыс. электромобилей в год.

Гендиректор компании-автопроизводителя «Кама» Игорь Поваразднюк отмечал, что электромобили «Атом» благодаря высокому уровню цифровизации будут не только средством передвижения, но и своего рода современным гаджетом.

«Тинькофф Авто» договорился о стратегическом партнерстве по внедрению финтех-решений в первый российский электромобиль «Атом». Такой маркетплейс планируют интегрировать в бортовой компьютер или систему управления электромобилем. Рассчитывается, что он сможет предоставить сервисы для автомобилистов, включая автострахование, вызов эвакуатора и автоконсьерж, а еще сопутствующие сервисы — например, бронь столиков в ресторане, заказ еды.

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Маргарита Головатенко