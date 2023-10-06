Президент России допустил запуск производства электромобиля «Атом» в Узбекистане

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Отечественные электрокары «Атом», возможно, будут собирать в Узбекистане. Об этом рассказал президент России Владимир Путин.

— В ходе переговоров затрагивались и другие вопросы, при содействии России в Узбекистане построили ташкентский металлургический завод мощностью 500 тысяч тонн проката в год, предприятия по сборке российских автомобилей «Лада», «КАМАЗ», индустриальные технопарки в Ташкентской и Джизакской областях. Изучается возможность запуска электромобиля «Атом», — приводит его слова «РИА Новости».

Путин уточнил, что электромобиль был полностью спроектирован и разработан в России.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В мае на Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» впервые представили электромобиль «Атом» от проекта АО «Кама». Рассчитывается, что «Кама» после старта продаж сможет поставить клиентам 25—30 тысяч машин. На предприятии планируют довести производство до 100 тыс. электромобилей в год.

Старт продаж намечен на 2025 год. Сообщалось, что транспорт будут выпускать на заводе «Москвич». Электромобиль с запасом хода в 500 км сможет разогнаться до 100 км/ч за 7 секунд.



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Айрат Назипов