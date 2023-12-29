Больше половины россиян хотели бы зарабатывать от 100 тысяч рублей в месяц

Фото: ﻿realnoevremya.ru/Максим Платонов

Доход не менее 100 тысяч рублей в месяц устроил бы 67% жителей России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «ПСБ Благосостояние».

Самым частым ответом на вопрос о желаемом доходе была сумма от 100 тысяч рублей (ее назвали 67% респондентов). 100—200 тысяч рублей предпочли бы зарабатывать более трети опрошенных — 37%. О желании получать зарплату от 200—300 тысяч рассказали 14% участников исследования, более этой суммы — 18%. Еще 33% были бы рады доходу до 100 тысяч рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Говоря о финансовых пожеланиях, россияне называли создание финансовой подушки безопасности (19%) и инвестирование (18%). Также опрошенные намереваются более взвешенно подходить к шоппингу (14%), сделать крупное приобретение (12%) и закрыть кредиты (11%). Желание увеличить заработок на треть высказали 35% участников исследования, в полтора раза — 20%. Для этого россияне собираются добиваться повышения зарплаты (33%), иметь пассивный доход (25%) или выйти на новую работу (21%).

Напомним, за первые десять месяцев текущего года рост среднего ежемесячного дохода, который готовы обеспечить персоналу российские работодатели, составил 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего выросли предлагаемые зарплаты в таких профессиональных сферах, как образование и культура, государственная служба (20,1%), бизнес-услуги (20%). Также работодатели стали предлагать на 16,5% больше студентам, которые проходят стажировку.

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Галия Гарифуллина