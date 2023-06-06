Казанскую комиссионку уличили в незаконной выдаче займов

В Казани суд по постановлению прокурора приостановил работу комиссионного магазина за незаконную выдачу потребительских займов. Об этом рассказал старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Нарушения в работе торговой точки обнаружила прокуратура Авиастроительного района Казани. Сотрудники ведомства выяснили, что 36-летний бизнесмен под видом комиссионного магазина незаконно осуществлял профессиональную деятельность по выдаче потребительских займов, при этом не имея статуса финансовой организации.

Его привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.56 КоАП РФ (незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов). Мужчине назначили наказание в виде приостановления деятельности объекта на 5 суток.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Верховный суд Татарстана отклонил апелляцию предпринимателя. Судебный акт вступил в законную силу.

В октябре прошлого года «Реальное время» писало о татарстанских организациях, у которых имелись признаки нелегальной деятельности. За девять месяцев 2022 года Банк России выявил в республике 23 подобные фирмы.

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Айрат Назипов