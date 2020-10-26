В Татарстане экс-сотрудника МВД Марий Эл оправдали по делу о покушении на убийство

Фото: "Реальное время" (архив)

Оправдательный приговор вынес сегодня Зеленодольский горсуд по делу о «политическом» покушении 2011 года на местного депутата Алексея Соловьева. Невиновным в этом преступлении суд признал экс-сотрудника полиции Виталия Мельника, сообщили «Реальному времени» потерпевший и адвокат оправданного.



В прениях гособвинение запрашивало для Мельника 8 лет колонии с учетом отягчающих обстоятельств — на момент преступления он являлся действующим сотрудником Звениговского райотдела МВД по Марий Эл.

Защита настаивала на оправдании. И суд согласился с этими доводами, посчитав, что доказательствами обвинение не подкреплено.

Само преступление, напомним, совершено еще 9 лет назад. Потерпевший депутат Акиловского поселения Соловьев, замруководителя муниципального инвестиционного центра «Зеленый Дол» и бывший замглавы исполкома Зеленодольска по экономике и промышленности, считает покушение заказным: 20 октября 2011 года он опубликовал информацию о коттедже городского чиновника в водоохранной зоне и на следующий день получил ломиком по голове.

Орудие преступления — лом длиной 62 см пропал из камеры вещдоков задолго до суда, по делу судом был допрошен бывший мэр Зеленодольска и сенатор от Татарстана Сергей Батин.