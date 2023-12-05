Александр Бастрыкин отреагировал на жалобы челнинцев по вопросу размещения хостела для мигрантов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о несогласии жителей Набережных Челнов с планируемым размещением хостела для мигрантов. С жалобами они обратились в его приемную в соцсетях.

Жители автограда писали, что хостел для иностранцев хотят оборудовать в 60-м микрорайоне города. Рядом расположены дошкольное учреждение и детская площадка.

Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли. Сейчас татарстанские следовали проводят проверку.

realnoevremya.ru/Дарья Пинегина (архив)

Руководитель СУ СК России по Татарстану Валерий Липский должен подготовить доклад о промежуточных результатах проверки и принятом по итогам решении.

В начале ноября раис Татарстана Рустам Минниханов провел заседание Совета Безопасности республики и Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям. Он заявил о важности контроля над положением в миграционной сфере в целях поддержания общественного порядка и безопасности, обратив внимание, что в регионе, как и в некоторых других субъектах России, возникают довольно острые ситуации в связи с резким притоком иностранных рабочих.

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Айрат Назипов