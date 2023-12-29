Казанцы хотят, чтобы на уроках труда школьников обучали кулинарии, работе с деревом и шитью

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Жители столицы Татарстана предпочли бы, чтобы на уроках труда школьников обучали кулинарии, столярному ремеслу и рукоделию. Об этом свидетельствуют результаты исследования SuperJob.

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении в школах обязательных уроков труда. Они появятся в расписании с 1 сентября следующего года.

Горожане, дети которых учатся в младших и средних классах, хотели бы, чтобы на уроках труда преподаватель учил готовить (21% и 26% соответственно). Также навыком, который необходимо развивать у школьников, родители назвали рукоделие. Умениями, которым учитель труда должен обучать старшеклассников, стали шитье и ремонт одежды (24%). По мнению казанских родителей, для учеников 10—11-х классов также актуальны вождение и автодело.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Кроме того, казанцы упоминали важность обучения работе с инструментами, такими как отвертка, гаечный ключ, шуруповерт, дрель и так далее. Чем старше дети, тем чаще их родители говорили про слесарное дело и электрику.

Напомним, 36% опрошенных жителей Казани поддерживают введение занятий по финансовой грамотности для школьников. Каждого четвертого опрошенного — 27% — тревожит, что их дети не умеют делать накопления и вести учет средств. Еще 18% родителей считают, что школьники не осознают цену денег.

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий школьникам пользоваться телефонами на уроках. Использовать смартфоны ученикам разрешат только в экстренных ситуациях. Телефонами можно пользоваться в случае, если есть угроза жизни или здоровью учеников и педагогов.

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Галия Гарифуллина