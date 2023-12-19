Более трети жителей Казани выступают за преподавание финграмотности в школах

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Поддерживают введение занятий по финансовой грамотности для школьников 36% жителей Казани. Такие данные в ходе исследования получили аналитики УК ПСБ и исследовательского центра «Позиция».

Каждого четвертого опрошенного — 27% — тревожит, что их дети не умеют делать накопления и вести учет средств. Еще 18% родителей считают, что школьники не осознают цену денег. Уровень финансовой грамотности своих детей участники исследования чаще всего оценивают на четыре (55%). Тройку поставили бы 27% респондентов, пятерку — 18%. Назвали образование ребенка самой важной инвестицией 17% горожан.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в сентябре глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что в новом учебнике по обществознанию появится раздел, посвященный финансовой грамотности.

— В курсе обществознания мы это ввели. Сейчас разрабатывается новый государственный учебник по обществознанию, там будет целый раздел. Не только в одном классе, но и в течение всего периода обучения мы усилим работу по финансовой грамотности, — сказал он.

В октябре правительство России утвердило стратегию повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года. К этому году все российские школьники и студенты колледжей должны получать базовые знания по финансовой грамотности.



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Галия Гарифуллина