Минпросвещения: со следующего учебного года в школы вернется предмет «Труд»

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Со следующего года в школы России вернется предмет «Труд», соответствующий закон уже подписан президентом, рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.



— У нас введено и реализуется трудовое обучение, а со следующего учебного года возвращается предмет «Труд». Это тоже очень важно, мы готовимся к этому, планируем оснащение кабинетов, — сказал он в интервью «России-24».

Министр отметил, что планируется подготовить соответствующих педагогов, в том числе участников специальной военной операции. Для этой цели создан центр профессиональной переподготовки педагогов-ветеранов СВО и участников боевых действий на базе Государственного университета просвещения.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В декабре президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий, что «Труд» и «Основы безопасности и защиты Родины» будут обязательными школьными предметами.

36% опрошенных жителей Казани поддерживают введение занятий по финансовой грамотности для школьников. Каждого четвертого опрошенного — 27% — тревожит, что их дети не умеют делать накопления и вести учет средств. Еще 18% родителей считают, что школьники не осознают цену денег.

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий школьникам пользоваться телефонами на уроках. Использовать смартфоны ученикам разрешат только в экстренных ситуациях. Телефонами можно пользоваться в случае, если есть угроза жизни или здоровью учеников и педагогов.

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Маргарита Головатенко