Казанские школьники попали в суперфинал интеллектуального шоу «Умнее всех»

Фото: Даниил Авраменко в суперфинале «Умнее всех» скриншот https://realnoevremya.ru/видео/smart.friday.ru

Финалист первого выпуска второго сезона на «Пятнице» 14-летний Даниил Авраменко и победитель четвертого 11-летний Булат Юсупов приняли участие в суперфинале шоу для умных школьников на телеканале «Пятница».

Победитель четвертого выпуска второго сезона «Умнее всех» Булат Юсупов. realnoevremya.ru/Максим Платонов

В этом сезоне организаторы интеллектуальной викторины «Умнее всех» решили пригласить на итоговую передачу не только победителей 12 программ, но и финалистов. 24 участника разделили по двум возрастным категориям: 10—12 лет и 13—14. Поэтому в эфир 28 декабря вышли сразу два суперфинала.

Даниилу Авраменко удалось дойти до третьего этапа программы. Однако, несмотря на то, что он первым выбирал тему и имел преимущество перед соперниками, два неправильных ответа из пяти принесли ему всего 9 баллов к уже заработанным 35. Этого количества очков не хватило для прохождения в финал итоговой программы. Победителем стал Андрей Пац из Арзамаса. Набранный им 151 балл при конвертации в реальные деньги превратился в 752 тысячи рублей.

Булат Юсупов смог дойти до второго этапа в своем суперфинале. Но и его обошли сильные соперники.

скриншот realnoevremya.ru видео/smart.friday.ru

Артем Сахвадзе из Краснодарского края и Милана Лужановская из Иваново не допускали ошибок при ответах и не оставили шансов другим участникам. В итоговом раунде школьник с юга России обыграл представительницу «города невест» и унес с собой 698 тысяч рублей.

Напомним, что в нынешнем сезоне «Умнее всех» приняло участие рекордное количество школьников из Татарстана — 10 человек.

«Умнее всех» — это интеллектуальная викторина с Тиной Канделаки, где дети зарабатывают деньги с помощью своих знаний. Участники от 6 до 14 лет в четырех раундах отвечают на вопросы ведущей в разных категориях, борясь за право попасть в финал. В него проходят только два игрока, а победителем становится тот, кто набирает наибольшее количество баллов по итогам всех раундов.



Галия Шакирова