10-летний школьник из Казани Эльдар Юлдашбаев стал участником интеллектуального шоу «Умнее всех»

Фото: скриншот realnoevremya.ru видео/smart.friday.ru

10-летний школьник из Казани Эльдар Юлдашбаев стал участником 10-го выпуска 2-го сезона интеллектуального шоу «Умнее всех», выходящего на телеканале «Пятница». Программа вышла в эфир 7 декабря.

Эльдар успешно справился с первым этапом. Во второму туре школьнику, как и еще пяти участникам, удалось набрать 12 баллов, верно ответив на шесть вопросов. Однако набранных баллов не хватило для того, чтобы обогнать своих соперников и продолжить игру.

Тем не менее Эльдар успел рассказать Тине Канделаки о своих увлечениях. 10-летний интеллектуал играет на пианино, гитаре и трубе. Ему также интересны медицина и путешествия во времени. Любимым периодом в истории человечества казанский школьник назвал Средневековье.

скриншот realnoevremya.ru видео / smart.friday.ru

Школьники из Татарстана — постоянные участники шоу «Умнее всех». Так, в 9-м выпуске первого сезона победу одержала Екатерина Живых из Казани, а в 4-й программе второго — Булат Юсупов, который также живет в татарстанской столице. Казанец Даниил Авраменко стал финалистом первого выпуска второго сезона, уступив место победителя 14-летней москвичке Арине Тоньшиной. Отметим, что для Даниила это была уже вторая попытка выиграть главный приз. В первом сезоне он также дошел до финала.

На сегодняшний день Эльдар Юлбашев стал десятым школьником из РТ, который побывал в студии у Тины Канделаки и ответил на ее вопросы.

Обратим внимание, что в «Суперфинале», который соберет победителей всех 12 программ второго сезона, уже точно будет один представитель Татарстана.

«Умнее всех» — это интеллектуальная викторина с Тиной Канделаки, где дети зарабатывают деньги с помощью своих знаний. Участники от 6 до 14 лет в четырех раундах отвечают на вопросы ведущей в разных категориях, борясь за право попасть в финал. В него проходят только два игрока, а победителем становится тот, кто набирает наибольшее количество баллов по итогам всех раундов.

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Галия Шакирова, Илина Хакимова