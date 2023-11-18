13-летний школьник из Казани Малик Ермоленко стал участником интеллектуального шоу «Умнее всех»

Фото: скриншот realnoevremya.ru видео / smart.friday.ru

13-летний школьник из Казани Малик Ермоленко стал участником 7-го выпуска 2-го сезона интеллектуального шоу «Умнее всех», выходящего на телеканале «Пятница». Программа вышла в эфир 16 ноября.

Во время первого тура, который называется «Первичный отбор», он набрал 13 баллов из 20 возможных. К сожалению, этого оказалось недостаточно и «юный астрофизик», как сам себя представил Малик, не смог пройти дальше.



скриншот realnoevremya.ru видео / smart.friday.ru

Неделей ранее, в 6-м выпуске программы, еще один татарстанец — 10-летний Самид Фазылзянов из пгт. «Камские поляны» (г. Нижнекамск) успешно преодолел три тура, заработав 47 баллов, и остановился в шаге от финала. Его опередили 11-летняя София Уденгард из подмосковных Химок ( 55 баллов) и 12-летний Артем Сахвадзе из Краснодара (60 баллов).

Школьники из Татарстана — постоянные участники шоу «Умнее всех». Так, в 9-м выпуске первого сезона победу одержала Екатерина Живых из Казани, а в 4-й программе второго — Булат Юсупов, который также живет в татарстанской столице.

Казанец Даниил Авраменков стал финалистом первого выпуска второго сезона, уступив место победителя 14-й москвичке Арине Тоньшиной. Отметим, что для Даниила это была уже вторая попытка выиграть главный приз. В первом сезоне он также дошел до финала.

На данный момент Малик Ермоленко стал 9-м школьником из РТ, который побывал в студии у Тины Канделаки и ответил на ее вопросы. Впереди еще 4 выпуска, один из которых — «Суперфинал» соберет победителей всех 12 программ второго сезона.

«Умнее всех» — это интеллектуальная викторина с Тиной Канделаки, где дети зарабатывают деньги с помощью своих знаний. Участники от 6 до 14 лет в четырех раундах отвечают на вопросы ведущей в разных категориях, борясь за право попасть в финал. В него проходят только два игрока, а победителем становится тот, кто набирает наибольшее количество баллов по итогам всех раундов.

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Галия Шакирова, Илина Хакимова