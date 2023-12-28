Не согласны получать «черную» зарплату более 40% казанцев

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Заявили, что отказались бы от неофициального трудоустройства, 43% жителей Казани. Об этом свидетельствуют результаты исследования SuperJob.

В период дефицита рабочей силы в крупных отраслях экономики кандидаты чувствуют себя увереннее. Так, трудоустройство по «серой» или «черной» схеме не устраивает 43% горожан. Согласились бы работать без оформления 40% респондентов. Интересно, что мужчины давали такой ответ чаще женщин (48% против 31%).

realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Номинальная средняя заработная плата жителя Казани в 2026 году составит 76 тысяч рублей. По сравнению с 2022-м она вырастет на 38%, спрогнозировал заместитель руководителя исполкома города Ильдар Шакиров.

Напомним, за январь — октябрь 2023 года в Татарстане среднемесячная номинальная начисленная зарплата работникам организаций составила 59 525 рублей. С этим показателем республика заняла 1-е место в Приволжском федеральном округе. На втором месте по размеру среднемесячной зарплаты в ПФО по итогам десяти месяцев оказался Пермский край — 58 240 рублей. Топ-3 замыкает Башкортостан — 54 943 рубля.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Галия Гарифуллина