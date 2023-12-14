Средняя зарплата к 2026 году в Казани может вырасти до 76 тысяч рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Номинальная средняя заработная плата жителя Казани в 2026 году составит 76 тысяч рублей. По сравнению с 2022-м она вырастет на 38%, спрогнозировал заместитель руководителя исполкома города Ильдар Шакиров.

По его данным, по итогам текущего года средняя зарплата казанцев увеличится на 11% и достигнет 61 тысячи рублей. В среднем в период с 2023 по 2026 год доходы казанцев могут вырасти на 8%.

— Фонд оплаты труда в 2023 году составит 369,5 миллиарда рублей, а в 2026 году — 463 миллиарда рублей, — подытожил Шакиров на XXVII сессии Казгордумы четвертого созыва.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сегодня президент России Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что реальная зарплата жителей страны вырастет в среднем на 8%. Он напомнил, что со следующего года МРОТ поднимется на 18,5%.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов