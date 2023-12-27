ЦИК завершил прием документов от самовыдвиженцев на участие в выборах президента России

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) завершила прием документов от самовыдвиженцев, желающих баллотироваться в президенты России в 2024 году. Они принимались до 18:00.

— Сегодня в 18:00 завершается срок представления в ЦИК России ходатайств о регистрации групп избирателей, созданных в поддержку самовыдвижения кандидата на выборы Президента Российской Федерации, — сказано в сообщении ЦИК.

Прием документов кандидатов от партий продлится до 18:00 1 января 2024 года. Всех претендентов зарегистрируют до 10 февраля.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, что заявки на участие в президентских выборах подали более 30 человек. Она считает, что кампания будет конкурентной.



Первым подал в Центральную избирательную комиссию России документы, чтобы зарегистрироваться как кандидат на выборах главы государства, действующий президент страны Владимир Путин.

Напомним, выборы президента России будут длиться 3 дня. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

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Айрат Назипов