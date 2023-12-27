На трассе М-7 в Татарстане смонтировали пролеты 13 надземных пешеходных переходов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

На трассе М-7 в Татарстане смонтировали пролетные строения 13 надземных пешеходных переходов. Как сообщает ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» на участке с 861 по 987 км трассы построят 22 таких объекта — они появятся в Пестречинском, Рыбно-Слободском, Мамадышском и Елабужском районах республики.

Сейчас на этих объектах ведется монтаж лестничных сходов, а также остекление металлических пролетных строений из монолитного поликарбоната, выполняется устройство фундаментов под шахты лифтов и габаритных ворот. Работы планируют завершить в следующем году.

Общая длина наименьшего пешеходного перехода с лестничными сходами составляет 88 метров, наибольшего — 159 метров.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, из-за строительства пешеходных переходов на разных участках трассы М-7 регулярно перекрывали дорогу. Ограничения вводили примерно на час.

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Айрат Назипов