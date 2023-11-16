На трассе М-7 в Татарстане временно ограничат движение

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На 876-км трассы М-7 возле села Большой Салтан в Рыбно-Слободском районе Татарстана временно ограничат движение. В пресс-службе ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» объяснили — это связано со строительством надземного пешеходного перехода.

Дорогу закроют с 01.00 по 03.00 17 ноября (в направлении Уфы). Время могут скорректировать по причине продолжения строительно-монтажных работ и погодных условий.

— ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» призывает автомобилистов соблюдать требования временных дорожных знаков. После завершения строительно-монтажных работ движение будет осуществляться в штатном режиме, — сказано в сообщении ведомства.

скриншот realnoevremya.ru из google.ru/maps

На прошлой неделе дорогу по той же причине перекрывали на 981-м км трассы М-7 возле Чиршей в Елабужском районе. Временные ограничения вводили ночью 11 ноября.

Всего в рамках транспортного коридора на участке с 861-го по 987-й км М-7 построят 22 надземных пешеходных перехода в Пестречинском, Рыбно-Слободском, Мамадышском и Елабужском районах Татарстана. Общая длина наименьшего пешеходного перехода с лестничными сходами составляет 88 метров, наибольшего — 159 метров, ширина прохожей части — 2,25 метра.

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Айрат Назипов