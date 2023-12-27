Утвержден порядок предоставления трансфертов на восстановление дома после взрыва газа в Нижнекамске

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

Правительство Татарстана утвердило порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету Нижнекамского района на обеспечение расходов, связанных с проведением аварийно-восстановительных работ в многоквартирном жилом доме в Нижнекамске. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.



Средства на восстановление дома предоставят из резервного фонда Кабинета министров. Контроль за исполнением настоящего постановления возложен на Минстрой Татарстана.

Взрыв газа в Нижнекамске произошел 25 июля 2023 года на проспекте Вахитова, 11. В результате происшествия пострадали квартиры трех подъездов. Предварительная сумма ущерба составила более 76 млн рублей.

Специалисты приступили к ремонту и отделке пострадавших квартир в августе этого года. Для выполнения работ привлекали подрядную организацию из Набережных Челнов.

Главное о взрыве газа в многоквартирном доме Нижнекамска — в материале «Реального времени».

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Маргарита Головатенко